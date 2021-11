20 Stadtwerke haben in Heidelberg offiziell die Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG gegründet. Die Gesellschaft will bis 2030 rund 350 Megawatt (MW) an Photovoltaik- und Windkapazitäten aufbauen. 20 deutsche Stadtwerke haben die Trianel-Kooperation für erneuerbare Energien offiziell gegründet. Die Gründungsfeier und eine Gesellschafterversammlung der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG fand Ende letzter Woche in Heidelberg statt. Operativ ist die Gesellschaft bereits seit einem Jahr aktiv.Die ...

