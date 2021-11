FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 840 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 295 (396) PENCE - BERENBERG CUTS REDROW PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES BYTES TECHNOLOGY WITH 'BUY' - TARGET 650 PENCE - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3245 (2895) PENCE - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3600 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES REDROW PRICE TARGET TO 815 (784) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 232 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 809 (800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B&M TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 580 (620) PENCE - HSBC REINITIATES TUI WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2.70 EUR - JEFFERIES CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1070 (1190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 235 (246) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CMC MARKETS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 330 PENCE - LIBERUM RAISES SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 140 (134) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS B&M TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 575 (600) PENCE - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 465 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 250 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS INITIATES M&G WITH 'BUY' - TARGET 260 PENCE - UBS RESUMES PHOENIX GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 670 PENCE



- PEEL HUNT CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 800 (715) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de