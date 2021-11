Die EnBW hat den mit 187 MW bis dato größten Freiflächensolarpark in Deutschland in Brandenburg eingeweiht. Bis 2025 will der Versorger vier Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren. Rekord für die Photovoltaik in Deutschland: der größte förderfreie Freiflächenpark ist nach Auskunft der Initiatoren eingeweiht. Wie Betreiber EnBW Energie Baden-Württemberg mitteilte, handelt es sich dabei um den Solarpark Weesow-Willmersdorf. Dieser war vor knapp einem Jahr an das Netz gegangen. Nun folgte ...

