Der Fahrplan für die Dekade steht. Zumindest beim Energieversorger RWE. Er sieht vor die bisherigen Kapazitäten in erneuerbare Energie deutlich zu steigern. Die Photovoltaik-Kapazitäten sollen dabei um den Faktor 8 vergrößert werden. RWE will in der kommenden Dekade seine Photovoltaikkapazitäten um den Faktor acht vergrößern. In dieser Dekade soll kräftig in den Ausbau der erneuerbaren Energie investiert und das globale Anlagenportfolio gleichzeitig vergrößert und emissionsfrei umgebaut werden, heißt es von dem Energieriesen. Der Konzern selbst nennt sein Investitionsprogramm "Growing Green". ...

