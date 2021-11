Der Baugerätehersteller expandiert in den USA. Für 300 Millionen US-Dollar übernimmt er den Spezialisten für Bautechnologie mit Sitz in San Francisco.Schaan - Der Baugerätehersteller Hilti expandiert in den USA. Für 300 Millionen US-Dollar übernimmt er den Spezialisten für Bautechnologie Fieldwire mit Sitz in San Francisco. Es ist der grösste Zukauf in der Unternehmensgeschichte. Die strategische Akquisition vereine das Software-Produktportfolio von Fieldwire mit dem globalen Marktzugang von Hilti, teilte das Liechtensteiner Unternehmen am...

