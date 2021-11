Die BayWa AG beteiligt sich an der Landshuter Betreibergesellschaft Hy2B Wasserstoff. Sie will ab 2023 grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien vor allem für den Verkehr erzeugen. Die BayWa AG agiert mit grünem Wasserstoff in Landshut. Wie das Unternehmen mitteilte, beteiligt es sich dafür an der Betreibergesellschaft Hy2B Wasserstoff GmbH. Daneben halten weitere Partner Anteile. Das sind das Industriegas-Unternehmen Tyczka Hydrogen GmbH sowie die drei Bürger-Energiegenossenschaften Bürger-Energie-Unterhaching ...

