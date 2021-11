Der Batteriespeicher-Hersteller aus Sachsen-Anhalt hat neue Investoren aus Liechtenstein gewonnen. Mit dem frischen Kapital soll das weitere Wachstum und die Internationalisierung von Tesvolt vorangetrieben werden, wobei für 2022 der Markteintritt in Nordamerika geplant ist.Die Tesvolt GmbH hat in eine Eigenkapital-Finanzierungsrunde mit rund 40 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Ein Investorenkonsortium um die Liechtenstein-Gruppe stellte die frischen Mittel zur Verfügung, wie es von dem Batteriespeicher-Hersteller aus Sachsen-Anhalt am Dienstag hieß. Es handele sich dabei um eine Unternehmensgruppe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...