Seit Monaten klagt die Industrie weltweit über einen Mangel an Halbleitern. Inzwischen ist die Krise auch bei Mittelständlern in Deutschland angekommen. Im kommenden Jahr könnte sich die Lage aber dank Kapazitätsausbau aber zumindest teilweise entspannen.Von Thomas KaufmannDie Knappheit an Chips frisst sich durch viele Branchen. Während Apple sein Produktionsziel für sein neues iPhone wohl um zehn Millionen Einheiten nach unten korrigieren muss, nehmen auch die Sorgen in der deutschen Automobilindustrie immer mehr zu. Dort zieht der Chipmangel mittlerweile immer weitere Kreise. War die Branche noch zu Beginn dieses Jahres von einer deutlichen Erholung der weltweiten Absatzzahlen ausgegangen, musste nach den Automobil-Zulieferern Hella, Faurecia und Magna kürzlich auch der Dax-Konzern Continental dem Chipmangel und den lückenhaften Lieferketten Tribut zollen. Nach Einschätzung von Branchenexperten ...

