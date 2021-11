Robuste US-Konjunkturdaten beflügeln den Dollar. Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im Oktober deutlicher ausgeweitet als erwartet.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag erneut unter Druck geraten am Nachmittag mit 1,1330 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Am frühen Abend notiert die Gemeinschaftswährung allerdings wieder etwas höher bei 1,1353 Dollar. Auch zum Schweizer Franken ist der Dollar am Dienstag gestiegen. Am frühen Abend liegt der Kurs bei 0,9282. Der Euro notiert derweil mit 1...

