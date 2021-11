Dieses Jahr 2021 erwartet Panama, seine Bananen-Saison mit bis zu 21 Millionen exportierten Kartons (je 18,14 kg) abzuschließen, was einen Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr darstellen würde, so der Leiter des Bereichs Bananen in dem Ministerium für Landwirtschaftsentwicklung von Panama (MiDA), José de la Lastra. Bildquelle: Shutterstock.com Der Anstieg in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...