Qian Zhang (Pictet): Sustainability-Linked Bonds in Schwellenländern

November 2021

Von überschwemmten Küsten bis hin zu potenziellen Einbrüchen bei der landwirtschaftlichen Produktion - die Schwellenländer sind viel anfälliger für die Auswirkungen der globalen Erwärmung als die reicheren Industrieländer.

Eine kürzlich von Pictet Asset Management in Auftrag gegebene Studie der Universität Oxford hat ergeben, dass ein ungebremster Klimawandel das globale Pro-Kopf-BIP bis 2100 um rund 45% senken könnte, wobei die wirtschaftlichen Verluste in den Schwellenländern der warmen Breitengrade, wie z.B. Indien, deutlich gravierender ausfallen werden.1

Aus dem Bericht geht aber auch hervor, dass die Entwicklungsländer viele Lösungen entwickeln könnten, um die globale Erderwärmung zu stoppen oder umzukehren.

In einigen Bereichen sind die Schwellenländer gut aufgestellt, um im Kampf gegen den Klimawandel eine führende Rolle zu übernehmen. Der Löwenanteil der Produktion von Photovoltaikzellen zum Beispiel entfällt auf China. Zudem ist das Land führend in der Forschung und Entwicklung und gehört zu den grössten Nutzern der Technologie. Und Indien verfügt über eines der weltweit grössten Programme zum Ausbau von erneuerbarer Energie, mit einer angestrebten installierten Kapazität von 175 Gigawatt bis 2022, das ist fünfmal so viel wie aktuell.

Die Rolle der Schwellenländer beim Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft nimmt am Markt für Unternehmensanleihen bereits Gestalt an.

Immer mehr Unternehmen führen nachhaltige Praktiken ein und nutzen dafür einen neuartigen Finanzierungskanal, um ihre Transformation zu finanzieren.

Diese innovativen Wertpapiere heissen Sustainability-Linked Bonds. Dabei handelt es sich um leistungsbezogene Schuldtitel, die mit spezifischen, unternehmensweiten Zielen für die Nachhaltigkeitsleistung (Sustainability Performance Targets, SPTs) - von Treibhausgasemissionen bis hin zur Wassernutzung - emittiert werden. ...

Lesen Sie mehr im ausführlichen Artikel "Sustainability-Linked Bonds: Unternehmen in den Schwellenländern gehen mit gutem Beispiel voran"

