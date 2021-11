Europas Börsen haben am Mittwoch nach dem jüngsten Höhenflug keine grossen Kursbewegungen verzeichnet.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch nach dem jüngsten Höhenflug keine grossen Kursbewegungen verzeichnet. Nach den Gewinnen der Vorwochen fehlte die Kraft für einen weiteren Anstieg. Der EuroStoxx 50 stagnierte am Vormittag bei 4401,35 Punkten. Auch an den grossen Länderbörsen war die Entwicklung gebremst. Der französische Cac 40 tendierte kaum während, während der britische FTSE 100...

