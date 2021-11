Im Rahmen der Einweihung eines schwimmenden PV-Projektes kündigt die Südwest Erdgas weitere Vorhaben dieser Art an. In Vorbereitung ist ein schwimmender Park in Oberschwaben. Der Energieversorger Erdgas Südwest plant den Ausbau für die schwimmende Photovoltaik. Das kündigte das Unternehmen bei der Einweihung ihres zweiten Projektes in Rheinland-Pfalz an. So hatte der Energiedienstleister nach einer Anlage im baden-württembergischen Renchen in Leimersheim ein doppelt so großes Projekt umgesetzt."Wir ...

