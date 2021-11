München - Der Preisanstieg beim Diesel ist vorerst gestoppt. Im Wochenvergleich der Kraftstoffpreise habe man im Bundesschnitt einen Rückgang von 1,2 Cent auf 1,557 Euro je Liter Diesel verzeichnet, teilte der ADAC am Mittwoch mit.



Ein Liter Super E10 wurde im Gegensatz im bundesweiten Mittel um 0,3 Cent teurer - an den Zapfsäulen werden 1,692 Euro fällig. Somit wird die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffen wieder größer. Die Spritpreise hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich erhöht. Laut ADAC hatte ein Liter Diesel Ende Juli im Schnitt noch 1,391 Euro gekostet, für einen Liter Super E10 musste man zu diesem Zeitpunkt 1,553 Euro bezahlen.

