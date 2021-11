Das Verbundprojekt "unIT-e²" will erforschen und demonstrieren, wie sich die Elektromobilität ideal in das Stromnetz integrieren lässt. Dabei beteiligen sich 29 Partner aus Industrie und Forschung. Wie die Elektromobilität optimal in das Stromnetz zu integrieren ist, untersucht das Forschungsprojekt "unIT-e² - Reallabor für verNETZte E-Mobilität" in vier Feldversuchen. Um das komplexe Thema von allen Seiten gleichzeitig anzugehen, beteiligen sich 29 Partner an dem Verbundprojekt für die EE-Mobilität. ...

