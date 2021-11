Prof. Dr. Bernd Meyer (Berenberg): Hoffen auf die Jahresendrally

15.11.2021 -

Die Volatilität am Anleihemarkt bleibt hoch angesichts der hohen US-Inflation. Der Markt preist vermehrt Zinserhöhungen und Marktteilnehmer diskutieren intensiv, ob die hohe Inflation temporär oder beständig ist. Viele Aktienmärkte markieren währenddessen ein Allzeithoch nach dem anderen, unterstützt durch eine rückläufige Volatilität, die regelgebundene Strategien stärker in Aktien drängt. Eine weitere Säule der Aktienrallye sind Privatanleger, die nun wieder stärker mittels Optionen auf steigende Aktienkurse setzen. Das Volumen an gehandelten Optionen auf US-Einzeltitel hat jüngst sogar den Rekord von Januar 2021 um 60% überschritten. Viele Marktteilnehmer rechnen mit einer Jahresendrally, wie auch wir. Allerdings macht die optimistische Anlegerstimmung sowie die gestiegene Risikopositionierung nun einen technischen Rücksetzer wahrscheinlicher, zumal auch viele Optionen am Ende der Woche mit dem monatlichen Verfall auslaufen. Da viele Calls auf Tech-Titel gekauft wurden, könnten diese kurzfristig unter Druck geraten.

Diesen Freitag steht der monatliche Optionsverfall an, was zu einer erhöhten Volatilität auf den Aktienmärkten führen könnte. Am 25. November sind die US-Börsen aufgrund von Thanksgiving geschlossen. Heute wird der Empire State Index (Nov.) für die USA veröffentlicht. Am Dienstag folgen die Einzelhandelsumsätze (Okt.) sowie die Industrieproduktionsdaten (Okt.) für die USA. Die Inflationsdaten (Okt.) für Großbritannien werden am Mittwoch bekannt gegeben. Der Markt dürfte hier genau hinschauen, da der Inflationsdruck auf die Bank of England bereits deutlich zu spüren ist. Zudem werden die Wohnungsbaudaten (Okt.) für die USA veröffentlicht. Der Philadelphia Fed Index (Nov.) wird am Donnerstag publiziert. In der Folgewoche werden die vorläufigen Markit-Einkaufsmanagerindizes (Nov.) für Europa und die USA sowie der IfoIndex für Deutschland veröffentlicht.

Berenberg-Monitor vom 15.11.2021

Lesen Sie mehr im vollständigen

Finden Sie hier weitere Artikel von Berenberg.