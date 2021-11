Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zurzeit 76,2 Prozent. 16,3 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 5981 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 10 neue Todesfälle und 93 neue Spitaleintritte. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 527,96 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

