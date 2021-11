In einer Rede am Mittwoch erklärte EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel, dass sich die Wirtschaftstätigkeit weltweit und in der Eurozone abzuschwächen beginne und dass die Unsicherheit über Tempo und Ausmaß des Inflationsrückgangs zugenommen habe. Dennoch, so Schnabel, scheine die Angst vor einer Stagflation unbegründet zu sein, und Reflation, nicht Stagflation, ...

