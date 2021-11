Die Stimmung am Markt sei nach wie vor gut und werde durch erfreuliche Konjunkturzahlen gestärkt, sagten Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Mittwoch auf Rekordkurs. Nach einem zunächst verhaltenen Start arbeitete sich der Leitindex SMI nach oben und schloss nahe dem im Handelsverlauf neu markierten Rekordhoch fester. Die Stimmung am Markt sei nach wie vor gut und werde durch erfreuliche Konjunkturzahlen gestärkt, sagten Händler. Die vollen Auftragsbücher der deutschen Industrie zeigten...

