Der französische Finanzminister Bruno Le Maire bekräftigte am Mittwoch, dass die Inflation nur vorübergehend sei. Er fügte jedoch hinzu, dass "wir in dieser Hinsicht wachsam bleiben müssen". Weitere Zitate "Wir müssen die Franzosen vor dem Inflationsdruck schützen." "Wir müssen die Löhne in bestimmten Sektoren erhöhen, die Schwierigkeiten haben, Personal ...

