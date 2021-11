In der Importsaison 2020/21 wurden viel weniger Orangen in die EU importiert. Der Trend wurde vor allem von Südafrika wegen der Probleme in Exporthäfen gesetzt. Allerdings gab es einen kräftigen Anstieg des Imports aus Ägypten, so ein Bericht von Fruit and Vegetable Facts. Bildquelle: Shutterstock.com In der EU-27 war der Import von Orangen von außerhalb der...

