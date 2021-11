Die Aktionäre der Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) erhalten das dritte Jahr in Folge keine Dividende, wie am Donnerstag in Essen berichtet wurde. Letztmals wurde im Februar 2019 für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende von 0,15 Euro ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2020/2021 (30. September) stieg der Umsatz des ehemaligen DAX-Konzerns um 18 Prozent auf 34 Mrd. Euro, wie weiter mitgeteilt wurde. Das ...

