Die Hanwha Solutions erwirbt einen Anteil von 16,7 Prozent am Siliziumproduzenten REC Solar. Damit will die Q Cells-Mutter in den USA CO2 freundliches Silizium für das eigene Wachstum nutzen. Die Hanwha Solutions beteiligt sich am Polysiliziumproduzenten REC Solar. Das teilte der Mutterkonzern des Photovoltaikunternehmens Q Cells mit. Grund sei, angesichts der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien in den USA kohlenstoffarme Photovoltaikmaterialien zu sichern. Beide Unternehmen waren in ...

