Kaufen, kaufen, kaufen - so lautet das Motto im Moment. Speziell Aktien aus den USA und weltweit sind gefragt, gerne auch mit gutem ESG-Profil. Themen-ETFs, die auf saubere Energien oder Mobilität der Zukunft setzen, sind ebenfalls der Renner. 16. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Rekordlauf an den Börsen geht weiter, der DAX steigt am Dienstag Nachmittag erstmals über 16.222 Punkte. "Die Anleger bleiben in Kauflaune, die Aktienmärkte spielen ja mit", erklärt Christian Dürr von Société ...

Den vollständigen Artikel lesen ...