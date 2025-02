© Foto: DALL*E

Privatanleger stürmen den Markt und kaufen so viel wie nie zuvor. Während institutionelle Investoren abwarten, greifen Kleinanleger massiv bei Aktien von Tesla, Nvidia & Co zu.Privatanleger haben in den letzten Wochen eine beispiellose Kaufwelle hingelegt und damit institutionelle Investoren in den Schatten gestellt. Laut JPMorgan beliefen sich ihre Netto-Käufe allein am Dienstag auf 3,2 Milliarden US-Dollar - den höchsten jemals verzeichneten Wert, wobei die "Magnificent-Seven"-Titel 70 Prozent dieses Volumens ausmachten. In der vergangenen Woche investierten sie insgesamt 12 Milliarden US-Dollar in Aktien - ein Rekordwert. Besonders gefragt waren Tesla und Nvidia, die seit Jahresbeginn …