Quadt Energy aus dem Emsland will mit der Unterstützung des Beteiligungs-Start-ups sind Geschäft rund um Elektroinstallationen, Trafos, Photovoltaik, Energiespeicher und Ladeinfrastruktur kräftig ausbauen. 1Komma5° will insgesamt bis zu 100 Millionen Euro in regionale Installationsbetriebe investieren, um so die Energiewende aktiv voranzubringen.Die Quadt Energy GmbH aus Lingen im Emsland ist das erste Installationsunternehmen, an dem sich 1Komma5° beteiligt. "Mit Christian Quadt haben wir nun einen Partner für das Emsland gewonnen, der diese Philosophie mit seiner Unternehmensgruppe bereits seit ...

