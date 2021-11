Die vorläufigen Daten der CME Group für die Gold-Futures zeigen, dass das Open Interest am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge gestiegen ist, dieses Mal um rund 7.500 Kontrakte. Das Volumen hingegen ging zum zweiten Mal in Folge zurück, diesmal um rund 39.500 Kontrakte. Gold: Unmittelbares Ziel liegt bei $1.877 Der starke Preisanstieg für die Feinunze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...