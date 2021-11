Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sagte am Donnerstag laut Reuters, dass die Inflation auf breiterer Basis zunehme. Selbst nach Berücksichtigung von Basiseffekten, so Williams, ist ein Anstieg der zugrunde liegenden Inflation in den USA zu beobachten. Die langfristigen Inflationserwartungen kehrten frühere Rückgänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...