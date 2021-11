Anja Döring ist das Gesicht des Handels 2021. Die Obst- und Gemüsefachverkäuferin arbeitet bei Edeka Seitz in Berlin. Sie erhielt die Auszeichnung am heutigen Abend im Rahmen einer Gala-Veranstaltung des Handelskongresses Deutschland im Berliner Humboldt Carré. Anja Döring, Obst- und Gemüsefachverkäuferin von Edeka Seitz in Berlin. Foto HDE...

