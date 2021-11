Die kleinen Äpfel der Marke Isaaq®, ideal als gesunder Pausensnack, präsentieren sich in einer neuen limited edition Verpackung rund ums Thema Paw Patrol. Die Verpackung aus Karton verwandelt sich in Windeseile in eines der Fahrzeuge der allseits beliebten Fellfreunde und entpuppt sich somit als das ideale Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Foto © Le Piccoline Melinda Le...

Den vollständigen Artikel lesen ...