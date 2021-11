Geberit ISIN: CH0030170408 hatte von Mai bis August eine beeindruckende Performance gezeigt. Nach dem Allzeithoch am 31. August mit 780,00 CHF im Tagesverlauf setzte eine Korrektur ein, die am 06. Oktober bis 668,00 CHF reichte. Es gab eine Gegenwehr bis auf 744,40 CHF, gefolgt von einem erneuten kleinen Kursverlust, der sich bei 714,00 CHF aber schon wieder gefangen hatte. Bereits am 08. November gab es in diesem Bereich eine Reaktion der Bullen ...

