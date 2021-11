Die Grossbank bezahlt 49 Mio Euro, , erkennt aber keine Schuld in Zusammenhang mit Vorfällen in den Jahren 2005 bis 2013 an.Zürich - Die UBS kann einen weiteren Rechtsstreit abhaken. Die Grossbank einigte sich in einem Verfahren wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung mit der belgischen Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich, wie ein Brüsseler Gericht am Donnerstag mitteilte. Demnach bezahlt die UBS 49 Millionen Euro, erkennt aber keine Schuld in Zusammenhang mit den Vorfällen in den Jahren 2005 bis 2013 an.

