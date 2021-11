Der Speicher soll dabei intelligent in das Siemens Microgrid-Konzept integriert werden und auch Reserve und Frequenzregulierung erbringen. So soll die Energiewende auf der kleinen Insel im Atlantik beschleunigt werden.Die Atlantik-Insel Madeira, eine autonom verwaltete Region Portugals, drückt weiter aufs Tempo beim Umbau des eigenen Energiesystems. Ein Konsortium bestehend aus dem örtlichen Energieversorger Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), Siemens Smart Infrastructure und Fluence kündigte den Bau eines Batteriespeichersystems auf der Insel an. Schon im zweiten Quartal des kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...