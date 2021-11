Der Bankkonzern (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte Mitte September bei 5,01 Euro ein Tief ausbilden und in der Folge eine beeindruckende Herbst-/Winterrallye starten. Aus Sicht der Charttechnik lässt sich hier eine rote Aufwärtstrendgerade einzeichnen, an der sich der Kurs immer weiter nach oben hangelt. Am heutigen Freitag notiert die Aktie aktuell bei 6,91 Euro und damit knapp 40 Prozent über dem Tief vom 20. September! Solange die rote Aufwärtstrendgerade ...

