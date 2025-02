© Foto: Helmut Fricke/dpa

Die EZB steht kurz davor, UniCredit den Ausbau ihrer Beteiligung an der Commerzbank zu genehmigen - ein möglicher Schritt hin zum größten grenzüberschreitenden Bankdeal Europas seit der Finanzkrise.Die Europäische Zentralbank steht kurz davor, der italienischen UniCredit grünes Licht zu geben, ihre Beteiligung an der deutschen Commerzbank auszubauen, wie Reuters berichtete. Dieser Schritt könnte den Weg für das größte grenzüberschreitende Bankgeschäft in Europa seit der globalen Finanzkrise ebnen. Laut der Quelle werden die Mitarbeiter der EZB ihre Prüfung von UniCredits geplanter Beteiligung in Höhe von 29,9 Prozent an der Commerzbank voraussichtlich bis Anfang März abschließen. Dies …