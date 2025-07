© Foto: Foto: Mattia Sedda - epa/dpa

Wie geht es weiter im Übernahmekampf? Die Analysten der Baader Bank nehmen vier mögliche Szenarien unter die Lupe.Unicredit-CEO Andrea Orcel hat seinen Vorstoß für eine Fusion mit der Commerzbank kürzlich in einem offenen Brief an den deutschen Kanzler Friedrich Merz erneuert. Ziel der italienischen Bank ist es, die bereits erworbene Beteiligung an der Commerzbank weiter auszubauen und eine vollständige Übernahme zu realisieren. Trotz erheblichem Widerstand seitens des Commerzbank-Managements und der deutschen Regierung, die ebenfalls als großer Aktionär beteiligt ist, hält UniCredit an den Plänen fest. Gegenwind kommt inzwischen auch von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Keine Lust …