LANXESS springt heute regelrecht nach oben. Die Aktie schießt nämlich um rund drei Prozent nach oben. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 57,14 EUR. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von LANXESS der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LANXESS-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vier Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 59,30 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...