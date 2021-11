Der bisher größte Windpark der Stadtwerke-Kooperation Trianel Erneuerbare Energien ist in Brandenburg am Netz. Er verfügt über eine Gesamtleistung von 34 Megawatt (MW). Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) hat ihren bis dato größten Windpark an das Netz gegangen. Wie Trianel mitteilte, verfügt der Park Spreeau im brandenburgischen Spreenhagen über eine Gesamtleistung von 33,6 MW. Die Bauzeit habe ferner 18 Monate betragen. Für den Bau waren zudem in Kooperation die Trianel Energieprojekte ...

