Österreich geht angesichts der stark steigenden Zahl von Coronainfektionen am Montag in einen allgemeinen Lockdown. Zudem wird im Februar eine Impfpflicht eingeführt.Wien - Österreich geht wegen Corona erneut in einen Lockdown und wird im Februar eine Impfpflicht einführen. Das kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitag an. Österreich leidet unter einer massiven vierten Infektionswelle, die mit den bisherigen Massnahmen nicht gebrochen werden konnte. Trotz aller Überzeugungsarbeit und Kampagnen hätten sich zu wenige Menschen impfen lassen...

