Die Swiss Rockets AG hat Albert Muntane Casanova zum Chief Financial Officer der Swiss Rockets-Gruppe ernannt.Basel - Die Swiss Rockets AG hat Albert Muntane Casanova zum Chief Financial Officer der Swiss Rockets-Gruppe ernannt. Der 47-Jährige zeichnet für die Bereiche Finanzen, Strategie und Investitionen aller Unternehmen der Gruppe verantwortlich. Muntane Casanova kommt von der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank), wo er als Director Investment Banking im Global Aviation Finance Office...

