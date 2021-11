Der Baubeginn ist erst für 2024 vorgesehen. Für den Energiekonzern ist es ein Testlauf, ob die Realisierung von Photovoltaik-Kraftwerken außerhalb der staatlichen Förderung durch das SDE+-Programm funktioniert.Vattenfall ist aktuell dabei, ein ersten Photovoltaik-Kraftwerk in den Niederlanden außerhalb der staatlichen SDE+-Förderung zu planen und umzusetzen. "Wir wollen damit zum Vorreiter im Land werden", sagt Annemarie Schouten, Leiterin der Photovoltaik-Projektentwicklung in den Niederlanden von Vattenfall, im Gespräch mit pv magazine. Noch werden in dem Land die Photovoltaik-Kraftwerke vorzugsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...