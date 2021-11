In Spanien sind wieder neue solarthermische Kraftwerke in Planung. Die Ingenieursgruppe SENER will ein Kraftwerk aus konzentrierter Solarenergie (CSP), Photovoltaik und Speichern mit 150 MW in der Nähe von Sevilla bauen. In Spanien entstehen neue solarthermische Kraftwerke. Dabei geht es um die Technologie der konzentrierten Solarenergie CSP (concentrated solar power). So plant die spanische Ingenieursgruppe SENER den Bau eines neuen Hybridkraftwerks, bestend aus CSP, Speichern und der Photovoltaik. ...

