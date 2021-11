Österreich geht angesichts der stark steigenden Zahl von Coronainfektionen am Montag in einen allgemeinen Lockdown. Zudem wird im Februar eine Impfpflicht eingeführt.Pertisau - Österreich zieht angesichts der massiven vierten Corona-Welle die Notbremse. Das Land werde ab Montag erneut in einen Lockdown gehen, der für Geimpfte und Genesene definitiv spätestens am 13. Dezember enden werde, kündigte Kanzler Alexander Schallenberg am Freitag im Tiroler Ort Pertisau an. Für Ungeimpfte werde der Lockdown aber weitergehen. Als erstes Land in der EU will Österreich...

