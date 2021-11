Christopher Waller, Mitglied des Board of Governors der US-Notenbank, sagte am Freitag, dass er angesichts der raschen Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt und der hohen Inflation ein schnelleres Tempo bei der Reduzierung des QE und eine frühere Anhebung der Zinssätze befürworte, so Reuters. Der Inflationsdruck nehme zu, so Waller weiter, und werde länger ...

