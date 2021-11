Bremen - Werder Bremen hat laut eines Berichts des "Kicker" Trainer Markus Anfang entlassen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass gegen ihn Ermittlungen wegen eines gefälschten Impfzertifikates laufen.



Anfang war erst mit Beginn der laufenden Saison zum Bundesliga-Absteiger gewechselt. Vorher trainierte er unter anderem Darmstadt 98 und den 1. FC Köln. Schalke steht in der Zweitligatabelle derzeit auf Rang acht. Am Samstagabend bestreitet die Mannschaft ein Heimspiel gegen Schalke 04.

SV WERDER BREMEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de