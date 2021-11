Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech erlebt an der Börse derzeit eine Rallye, wie sie nur sehr selten vorkommt. Grund dafür sind die zuletzt extrem positiven Schlagzeilen rund um das Unternehmen. Denn BioNTech erhält nicht nur in immer mehr Ländern die Zulassung für seinen Impfstoff - auch für Kinder und Jugendliche - sondern macht auch in der Krebsforschung große Fortschritte. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs regelrecht explodiert!

Insgesamt acht Sitzungen in Folge verzeichnete BioNTech jetzt Kursgewinne. Acht Mal hintereinander leuchteten grüne Vorzeichen auf, womit sich BioNTech von 226,37 US-Dollar auf 289,75 US-Dollar verbessern konnte! Damit nimmt die Aktie nun also schon wieder die 300-Dollar-Marke ...

