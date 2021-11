Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern kündigte am Montag an, dass das Land ab dem 3. Dezember allmählich von den Lockdowns abrücken und allen Unternehmen den Betrieb gestatten wird. Wichtige Zitate "Ganz Neuseeland wird am 2. Dezember um Mitternacht in den Covid-19-Schutzrahmen übergehen, so dass der 3. Dezember der erste Tag sein wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...