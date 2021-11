Der Zuschuss ist auf 900 Euro pro Ladepunkt begrenzt. Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Strom vollständig aus regenerativen Quellen stammt. Das Förderprogramm für Wallboxen in Wohngebäuden ist dagegen ausgelaufen.Mit einem neuen Förderprogramm für nicht-öffentliche Ladestationen von Unternehmen und Kommunen übernimmt der Bund bis zu 70 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. Der Zuschuss ist auf 900 Euro pro Ladepunkt gedeckelt. Die KfW geht von einer guten Nachfrage nach dem Programm aus. Ob mit einem ähnlichen Andrang wie bei der Förderung für Wallboxen in und an Wohngebäuden zu ...

