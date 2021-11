Pierre Brunel verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, hauptsächlich in der Schweiz und mit Fokus auf dem grossen Inlandsgeschäft.Zürich - Der globale Dienstleistungsunternehmen Aon plc hat Pierre Brunel zum neuen CEO von Aon Schweiz ernannt. Er hat sein Amt am 18. November angetreten. Pierre Brunel leitet seit 2016 Aons Geschäftsbereiche Commercial Risk, Health Solutions und Affinity in der Westschweiz und hat dieses Jahr zudem die Position des Co-Managing Director Switzerland übernommen. Pierre Brunel verfügt über 30 Jahre...

