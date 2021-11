Bürger:innen der angrenzenden Gemeinden des Photovoltaik-Solarparks Welgesheim können nun von der EnBW ein Nachrangdarlehen erwerben. Die Bürgerbeteiligung beim Solarpark Maßbach war bereits nach 10 Tagen überzeichnet, so dass die EnBW sie nun aufgestockt hat. Wer in den angrenzenden Gemeinden zum Photovoltaik-Solarpark Welgesheim wohnt, für den stellt die EnBW eine Bürgerbeteiligung bereit. Denn die EnBW bietet Bürger:innen aus den Gemeinden Welgesheim, Zotzenheim, Badenheim und Sprendlingen an, ...

